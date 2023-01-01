Общество

Дети сотрудников завода «Титан-Полимер» получили новогодние подарки и посетили праздничные мероприятия

Следуя неизменной традиции поддержки семейных ценностей, «Титан-Полимер» поздравил с Новым годом детей работников предприятия. В преддверии праздника состоялась детская новогодняя ёлка в центре науки и спорта «Без Предела», в спортивно-развлекательном парке «Простория».

Для детей организовали интерактивную 2-часовую праздничную программу «Новогодний переполох». Они отправились в невероятное путешествие, где раскрыли преступление года, попали в захватывающее приключение с Гринчем, устроили BATTLE с Дедом Морозом, собрали праздничный медовый десерт и устроили чаепитие с дискотекой.

Новогодний утренник посетили 90 детей, в возрасте от 4 до 12 лет. Несколько входных билетов были переданы в псковский детский фонд для малоимущих семей.

Добавим, что в канун новогодних праздников 163 детей сотрудников завода «Титан-Полимер» в возрасте до 15 лет получили новогодние подарки от предприятия.

В этом году в подарочном наборе: шоколадные конфеты, развивающая игра, мягкая игрушка, а также небольшой гаджет.