Общество

Экономист дала финансовые советы 30-летним

Несколько советов, которые в будущем помогут 30-летним людям получить хорошие финансовые результаты и не жалеть об упущенном времени в беседе с «Мослентой» дала экономист, эксперт по личным финансам, основательница школы «Смарт инвестиции» Ольга Чурилова.

«Осваивать эти финансовые инструменты и начинать пользоваться ими лучше как можно раньше. Если вы начнете, например, в 30, то к 40 годам уже сможете путешествовать на вычеты от индивидуального инвестиционного счета. Не пребывайте в иллюзиях, что пенсия нескоро — сложный процент хорошо себя показывает в длительном сроке», — пояснила эксперт.

По ее словам, если начать инвестировать с 30 лет при годовой доходности в 15 процентов ежемесячно по пять тысяч рублей, то это может принести на 39,5 миллиона больше, чем если вы начать делать то же самое, но с 40 лет.

Очень часто недостача денег кроется в импульсивных покупках. Чтобы понять, где происходит утечка, в какой сфере можно по-другому распорядиться финансами, Чурилова советует завести полезную привычку контролировать деньги. Речь не об экономии, а о четком понимании трат.

«Перед любой покупкой проанализируйте, насколько вам это необходимо именно сейчас и точно ли в таком количестве, как вы задумали», — порекомендовала она. По словам эксперта, к процессу накопления лучше привлекая всех членов семьи.

Существует несколько базовых принципов, позволяющих эффективно создавать денежную подушку или копить на покупку: поставить четкую цель — сколько нужно денег и зачем, оформить накопительный счет в подходящем мобильном приложении, откладывать на счет ежемесячно хотя бы десять процентов от дохода, продолжила экономист.

По словам Чуриловой, есть еще одна техника накопления для людей, которые в основном делают покупки картой. Каждый день необходимо обнулять счет на ней до двух нулей. Например, вечером осталось 3255 рублей — переводим на накопительный счет 55 рублей. Этот шаг нужно повторять ежедневно. Можно пользоваться и первым, и вторым способом одновременно.