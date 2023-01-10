Общество

Пираты выставили корпоративный софт на маркетплейсы

На Ozon, Wildberries и «Авито» появилось в продаже специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО). Речь идет как о пиратских версиях софта Autodesk и Adobe, так и о продаже доступа к лицензионным копиям, которые продают корпоративные пользователи.

Маркетплейсы подчеркивают, что за легальность софта отвечают продавцы, но в случае претензий со стороны правообладателей объявления могут быть удалены. Эксперты полагают, что сейчас борьба с пиратами в РФ для западных поставщиков не слишком осмысленна, но вскоре они могут найти способ вернуться в страну через сублицензирование, сообщает «Коммерсантъ».

Судя по описанию товаров, продавцы высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта.

Один из продавцов пояснил, что компания, в которой он работает, зарегистрирована в Латвии и поэтому может приобрести корпоративную лицензию на софт Autodesk.