Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
100 псковских миллионеров
Курс на 2023 ЛОНГРИД
лонгрид кушать подано
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Догазификация курс на ускорение
Газ в быту
Политические итоги-2022
Новая «Пчёлка» в Пскове
Новогодняя акция на Geely
показания электросчетчиков
о псковском футболе
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Общество 14.01.2023 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 14.01.2023 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО 14.01.2023 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона 14.01.2023 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 14.01.2023 20:180 Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области 14.01.2023 19:200 Встреча с Героем России прошла в Пскове
 
 
 
Самое популярное 09.01.2023 20:221 В 2023 году вступят в силу новые правила установки мангалов, сжигания листвы и мусора 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 09.01.2023 11:070 Псковичи обсуждают в Сети содержимое брюха купленного в магазине окуня. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названа опасность лежащего под подушкой смартфона

14.01.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Принято бояться излучения мобильных телефонов, несмотря на то, что часто пренебрегают намного более высокими рисками для здоровья: злоупотреблением алкоголем, курением, стрессом, гиподинамией, жирной едой, плохой экологией. Однако в некоторых случаях для своего спокойствия лучше держать устройство подальше от тела, рассказал директор департамента "Телеком" Т1 Интеграция Андрей Никандров.

Эксперт напомнил, что безопасность смартфонов – и это касается устройств любых производителей – жестко регулируется соответствующими органами во всех странах.  Любое абонентское оборудование проходит сертификацию электромагнитной совместимости (ЭМС) в соответствии со стандартами, определяющими предельные уровни индустриальных радиопомех для конкретного устройства, и получает свою категорию. Требования могут различаться, например, для медицинского и автомобильного оборудования они предельно ужесточены, сказал Никандров.

Людям со стимуляторами рекомендуют избегать плотного контакта с приборами с излучением, так как возможны наводки на довольно длинных электродах, и прибор может воспринять их как некорректную работу сердечной мышцы, внеся коррективы в ритм, пишет «Прайм». Об этом сообщают во всех зонах досмотра (аэропорты, вокзалы, метро) и в медицинских учреждениях при некоторых видах диагностики и т.п.

«Если есть опасения, то для собственного успокоения стоит избегать длительного близкого контакта телефона с органами репродукции и органами, в работе которых особенно важное значение имеют электрические импульсы: это головной мозг и сердечная мышца. Иными словами, лучше воздержаться от долгих бесед по телефону и не носить его в карманах. Лучшее место для этого сумка или портфель», — отметил Никандров. 

Он также обратил внимание на то, что с удалением от «цивилизации» телефон начинает увеличивать мощность передаваемого сигнала для общения с базовой станцией операторов, и соответственно, растет возможное влияние на владельца.

«В квартире все взаимодействия с внешним миром обычно проходят через Wi-Fi, и секундный обмен информацией о местонахождении с сетью оператора раз в несколько часов можно вообще не учитывать в современном мире множества источников излучений», — констатировал эксперт.

Никандров предупредил, что в кармане брюк смартфон испытывает повышенные нагрузки, которые могут изменить геометрию аппарата и даже вывести его из строя. В современных аппаратах используются литиевые аккумуляторы, которые очень не любят деформации, поэтому может произойти короткое замыкание, а затем – возгорание аккумулятора и самого телефона, объяснил эксперт.

Также опасность возникает, когда вы кладете смартфон под подушку, одеяло и в любое место, где гаджет не может естественно охлаждаться. Это особенно актуально, если он находится в режиме зарядки.  Аппарат постепенно начинает нагревается, а перегрев негативно действует на аккумуляторную батарею. Если в ней есть брак, то может случиться возгорание смартфона, предупредил Никандров.

Наконец, часто в поездках телефон крепят на передней панели автомобиля и используют в качестве навигатора. Повышенные нагрузки, когда смартфон находится в режиме расчета координат, подключен к зарядке и подвергается воздействию солнца (особенно летом), могут разогреть гаджет до очень высоких температур, что гарантированно снижает время его жизни и опять же может спровоцировать возгорание, резюмировал эксперт.

Теги: #технологии
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каких перемен ждёте в 2023 году?
В опросе приняло участие 369 человек
14.01.2023, 22:230 «Дабришутинг»: Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее. ВИДЕО 14.01.2023, 22:000 Названа опасность лежащего под подушкой смартфона 14.01.2023, 21:400 Эксперт назвал маловероятным долгосрочный рост стоимости биткоина 14.01.2023, 21:194 Почти 1 млрд человек получают медуслуги в клиниках без надежного электроснабжения - ВОЗ
14.01.2023, 21:000 Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 14.01.2023, 20:400 Кабмин разрешил открыть генконсульство Белоруссии в Петербурге 14.01.2023, 20:180 Конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности проходит в Псковской области 14.01.2023, 20:020 Раскрыты планы сборной России по футболу на 2023 год
14.01.2023, 19:440 Умер первый олимпийский чемпион по биатлону 14.01.2023, 19:200 Встреча с Героем России прошла в Пскове 14.01.2023, 19:000 Турпоток в «Михайловском» в 2022 году вырос больше чем на треть 14.01.2023, 18:400 «Рождественская елка» состоялась в Псковском кремле. ФОТО
14.01.2023, 18:190 Пожилая пара пострадала в тройном ДТП в Великолукском районе 14.01.2023, 18:000 До +4°C потеплеет в Псковской области 15 января 14.01.2023, 17:430 Почти 150 гимнастов участвуют в Чемпионате и Первенстве города Пскова 14.01.2023, 17:200 Путин назвал невосполнимой утратой смерть Инны Чуриковой
14.01.2023, 17:010 Сову и других обитателей музейных парков запечатлел в январе сотрудник «Михайловского» 14.01.2023, 16:460 Псковичи обменялись с московскими коллегами опытом работы в сфере патриотического воспитания 14.01.2023, 16:240 «Дом белого аиста» вернул благотворительное пожертвование от шоу «Подземелья Чикен Карри» 14.01.2023, 16:040 Определён подрядчик для строительства крупной детской площадки в Пскове
14.01.2023, 15:400 Соревнования по лыжным гонкам проходят в Островском районе 14.01.2023, 15:180 Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова 14.01.2023, 15:000 Усиление ветра ожидается в Псковской области 15 января 14.01.2023, 14:510 Названа причина взрыва газопровода в Литве
14.01.2023, 14:350 Владимир Потресов представил в Пскове свою новую книгу 14.01.2023, 14:110 Apple откажется от «челок» в новых iPhone 15 14.01.2023, 13:450 Перечислены самые частые причины отказа в ипотеке 14.01.2023, 13:240 Псковичей приглашают на службу в ППС
14.01.2023, 13:000 Отреставрированную церковь святой Варвары в Печорах откроют 15 января 14.01.2023, 12:400 Без вести пропавшего мужчину ищут в Пскове 14.01.2023, 12:220 Популярного российского рэпера госпитализировали после ДТП на квадроцикле 14.01.2023, 12:000 Вход на территорию Кремля закрыли в Пскове
14.01.2023, 11:440 Автомобиль сгорел ночью в порховской деревне Боровичи 14.01.2023, 11:230 Избран председатель нового состава Общественного совета при УМВД России по Псковской области 14.01.2023, 11:010 В России пропавших собак предлагают искать по морде 14.01.2023, 10:430 Минздрав предупредил о риске рака при чрезмерном потреблении алкоголя
14.01.2023, 10:230 Прокурору Псковской области вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 14.01.2023, 10:000 Стоимость биткойна выросла более чем на 10% 14.01.2023, 09:400 В Псковской области количество вакансий с переездом увеличилось за год в 1,3 раза 14.01.2023, 09:200 Ипотека на частные дома в России побила очередной рекорд
14.01.2023, 09:000 Минпросвещения России утвердило порядок издания школьных учебников 14.01.2023, 00:010 Старый Новый год отмечают в России 13.01.2023, 22:000 Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января 13.01.2023, 21:501 «Ждём, пока ребенка утащат?»: жители Себежского района обеспокоены появлением волков
13.01.2023, 21:470 В Псковской области проведут наблюдение доходов населения 13.01.2023, 21:410 «Хищническую ловлю» фиксировали в Невельском уезде в 1926 году 13.01.2023, 21:260 Минюст включил сыгравшего в фильме «9-я рота» актёра в реестр иноагентов 13.01.2023, 21:200 Удар ножом в живот получил пскович за попытку помочь соседу уладить ссору с женой
13.01.2023, 21:080 Между Латвией и Литвой взорвался магистральный газопровод 13.01.2023, 21:000 Сомнолог предложила способы выхода из сонного паралича 13.01.2023, 20:430 В Псковском районе устранили аварию на сетях теплоснабжения 13.01.2023, 20:400 Скидки и экономия стали основным трендом у россиян в 2022 году
13.01.2023, 20:190 Псковским старшеклассникам предлагают обсудить фильм «Гром: Трудное детство» 13.01.2023, 20:170 Росстат оценил годовую инфляцию в 12% 13.01.2023, 20:000 Пенсионерка пыталась совратить 12-летнего внука и попала под следствие 13.01.2023, 19:460 Мемориальную доску участникам СВО открыли на фасаде псковской школы №8
13.01.2023, 19:400 Госавтоинспекция призвала водителей соблюдать скоростной режим 13.01.2023, 19:200 Жителя Ленинградской области осудили за покушение на сбыт наркотиков в Острове 13.01.2023, 19:000 Псковским студентам предлагают посоревноваться в приготовлении деликатеса 13.01.2023, 18:480 Суд признал незаконными установленные авиакомпанией «Победа» габариты ручной клади
13.01.2023, 18:450 Учёные нашли способ применения яда пауков для защиты сельхозрастений 13.01.2023, 18:390 Губернатор отметил почётной грамотой коллектив прокуратуры Псковской области 13.01.2023, 18:270 Рождественский бал состоится в Псковской областной библиотеке имени Каверина 13.01.2023, 18:150 Опубликован график дежурства псковских государственных адвокатов
13.01.2023, 18:000 Аборты в России: быть или не быть? 13.01.2023, 17:530 Сохраняющий память препарат создали петербургские ученые 13.01.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 января 13.01.2023, 17:472 Психи за рулем: псковские эксперты рассказали, как бороться с дорожным хамством
13.01.2023, 17:400 Авторская экскурсия в память о Юрии Спегальском пройдёт в Пскове 15 января 13.01.2023, 17:390 К чему приведет употребление спиртного на холоде, рассказал нарколог 13.01.2023, 17:300 Акцию «Подарок новорожденному» в Псковской области продлили на год 13.01.2023, 17:210 В Роскомнадзоре проверят информацию об утечке данных клиентов сервиса Mail.ru
13.01.2023, 17:140 Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить 13.01.2023, 17:110 14 января - Старый Новый год: традиции, обряды и приметы 13.01.2023, 17:030 Владимир Кузь держит на контроле ситуацию с опасным потопом в гдовской многоэтажке 13.01.2023, 16:540 В рубель: Бюджетно-финансовые камбэки, президентские нагоняи и рост цен
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru