Общество

290 детей получили подарки в рамках акции «Стань Дедом Морозом» в Псковской области

Итоги традиционной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Исполнились мечты 290 детей из нуждающихся семей и семей вынужденных переселенцев, подопечных служб социальной реабилитации несовершеннолетних (приютов), коррекционных и сельских школ Псковской области. Это рекордное количество исполненных желаний за восемь лет проведения акции.

Всего в акции приняли участие ребята из 12 районов области: Островского, Гдовского, Порховского, Красногородского, Новоржевского, Себежского, Новосокольнического, Дедовичского, Локнянского, Невельского, Печорского и Палкинского.

Впервые к акции присоединились дети из семей вынужденных переселенцев. 10 детей из четырех семей, переехавших в Псков из Луганска, Мариуполя и Харькова, получили подарки от Деда Мороза. Семьи были приглашены к участию в акции в рамках проекта «Чужих детей не бывает», который реализуется Детским фондом при поддержке Фонда президентских грантов.

«Волшебниками для всех ребят становились обычные жители города, представители власти, трудовые коллективы. Помогли в исполнении детских желаний и давние помощники из Москвы, которые исполнили 75 желаний ребят из Полонской СОШ, Новосокольнического приюта и детского садика "Колосок"», – рассказали в детском фонде.

Уже второй год подряд к акции присоединяется благотворительный фонд «Созидание» (Москва). В этом году они исполнили 31 желание учеников Качановской средней общеобразовательной школы (Палкинский район).

Активность проявляли жители города, которые вмиг разбирали опубликованные детские открытки с желаниями в социальных сетях Детского фонда. Все подарки были вручены ещё до Нового года.

«Девочки и мальчики были безумно счастливы узнать, что Дедушка Мороз и Снегурочка исполнили их мечты. Доказательство тому – счастливые лица детей на фотографиях. Детский фонд сердечно благодарит всех благотворителей, принявших участие в акции. Вы не просто обрадовали детей, вы помогли им сохранить веру в новогоднее чудо!» – заключили в детском фонде.