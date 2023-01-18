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Общество

Псковским НКО напомнили о необходимости уведомлять о своей ликвидации федеральный ресурс

18.01.2023 15:16|ПсковКомментариев: 0

Некоммерческие организации Псковской области предупредили о необходимости сообщать о ликвидации или реорганизации федеральный ресурс юрлиц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по региону.

«Некоммерческим организациям, принявшим решение о ликвидации или реорганизации, напоминаем необходимости соблюдения требований статьи 7.1 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" по опубликованию уведомления о ликвидации или реорганизации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности», – отметили в отделении Минюста.

За неисполнение юридическим лицом установленной обязанности по уведомлению кредиторов предусмотрен отказ в государственной регистрации в соответствии с подпунктами «с», «т» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

Теги: #Минюст
Источник: Псковская Лента Новостей
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