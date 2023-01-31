Общество

Губернатор поздравил жителей Куньинского района с 81-й годовщиной освобождения от фашистов

С 81-й годовщиной освобождения Куньинского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил местных жителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: В. Курин / Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Это один из первых из районов Псковской области, который Красная Армия выбила из рук врага. В рассекреченных архивах, благодаря экспедициям поисковых отрядов обнаруживается всё больше свидетельств мужества и отваги защитников, непреклонности мирных жителей», - отметил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона выразил слова благодарности всем ныне живущим ветеранам: «Низкий вам поклон за воинский и трудовой подвиг, за подаренную возможность жить на прекрасной Псковской земле, в свободной и великой стране - России!»

Михаил Ведерников пожелал жителям Куньинского района здоровья, благополучия, успехов и мирного неба над головой.