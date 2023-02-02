Общество

В Госдуме предложили чипировать отдыхающих за границей чиновников

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») заявил, что считает необходимым принудительно «чипировать» любящих отдыхать за границей чиновников, оснастив их российскими спутниковыми датчиками для «безопасности».

Ранее глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что профильные комитеты ГД обсудят инициативу о запрете чиновникам на отдых вне РФ на время спецоперации, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что тех чиновников, кто неугомонно рвётся отдыхать за границу, которым так надо выехать по своим личным делам – предлагаю в принудительном порядке "чипировать"», - заявил Хамзаев.

По словам политика, среди чиновников нужно провести мониторинг и определить «группу риска»- тех, кто выезжал, выезжают и имеют желание выехать за рубеж на отдых. Таких чиновников депутат предлагает оснастить спутниковыми датчиками – «для их же собственной безопасности», поскольку «международная контрразведка работает профессионально цинично, включая стадии выявления, разработки, установления контакта и глубокой вербовки», а также запугивая и подводя «под определённые преступления против своей страны».

«С точки зрения национальной безопасности в данный период государство имеет полное право знать, где и чем эти любители мировых курортов занимаются. Современные спутниковые технологии России позволяют до метра определить местонахождение человека», - резюмировал он.