Общество

Путин наградил медика из Псковской области

Президент Владимир Путин наградил медика из Псковской области. Соответствующий указ главы государства от 26 января 2023 года № 37 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Врач Порховской межрайонной больницы Нина Новикова награждена медалью Луки Крымского с формулировкой «за высокий профессионализм и заслуги в организации медицинской помощи в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)».