Общество

Правительственная комиссия одобрила продажу трех заводов IKEA в России

Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже заводов IKEA в России. Покупателями стали два крупных отечественных производителя мебели — компания «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес». Оставленные IKEA мощности продолжат функционировать в стране, продукцию этих предприятий начнут реализовывать в отечественных розничных сетях.

В иностранном офисе IKEA уже говорили, что надеются закрыть сделку в первом полугодии 2023-го. Компания указывала, что сначала ей необходимо пройти через правительственную комиссию и получить одобрение, сообщают «Известия».

По данным СПАРК, единственным владельцем «Слотекса» с долей 100% является Светлана Осипова, предприятие базируется в Санкт-Петербурге. Владелица «Лузалеса» из Сыктывкара — Мария Семенюк. Согласно информации в СМИ, это семейный бизнес, основатель компании — Николай Семенюк.