Общество

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ в Псковской области остаётся напряжённой — Роспотребнадзор

129 новых случаев ВИЧ выявили в Псковской области в 2022 году. Об этом передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания коллегии управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, которое проходит сегодня, 22 февраля.

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Псковской области продолжает оставаться напряженной. Заболеваемость составила 20,8 на 100 тысяч населения, что на 5,7% выше уровня прошлого года. Был зарегистрирован один случай ВИЧ среди детей до 17 лет», — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Заболеваемость по области ниже заболеваемости по России на 52,3% и ниже заболеваемости по СЗФО на 47,7%. Елена Припутенко напомнила, что в Псковской области действует межведомственная программа по профилактике ВИЧ.