Общество

Псковская область заняла 53 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Псковская область заняла 53 место в рейтинге регионов по уровню безработицы. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Так, в Псковской области уровень безработицы составил 3,8%. Уровень безработицы к аналогичному периоду 2021 года изменился на -0,2 подпункта. Среднее время поиска работы в III квартале 2022 года составляет 5,6 месяца.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

1 место - Ненецкий автономный округ;

4 место - Санкт-Петербург;

15 место - Новгородская область;

30 место - Калининградская область;

33 место - Ленинградская область;

35 место - Вологодская область;

63 место - Мурманская область;

68 место - Архангельская область;

69 место - Республика Карелия;

74 место - Республика Коми.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2022 года в России составил 3,7%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае, а самый высокий — в Ингушетии. По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы в Российской Федерации составил 3,7%. Безработица снизилась в 76 регионах, выросла в шести и в трех не изменилась.

Эксперты отмечают, что в 2022 году, на фоне сворачивания бизнеса иностранных компаний, можно было ожидать существенного ухудшения ситуации на рынке труда, но этого не произошло. Наоборот, по итогам прошедшего года уровень безработицы снизился до исторического минимума. По итогам четвертого квартала 2022 года уровень безработицы по стране в целом, по данным Росстата, снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6 процентных пункта, составив 3,7%, а число безработных сократилось на 0,44 миллиона человек.

В исследовании отмечается некоторая положительная тенденция относительно безработицы среди молодежи. В декабре 2022 года из 2,78 миллиона безработных (по методологии МОТ) в возрасте от 15 лет и старше 19,1% составляла молодежь в возрасте до 25 лет, то есть чуть больше 530 тысяч человек. В декабре 2021 года в этой категории было почти 670 тысяч.

Доля численности безработных в возрасте старше 50 лет по итогам декабря 2022 года в общей структуре составляет 18,8%, или чуть более 520 тысяч человек. Согласно исследованию, средний возраст безработного — 36,8 лет, а на поиск работы в среднем декабре прошлого года уходило 5,9 месяца. При этом большинство безработных (29,2%) искали работу от одного до трех месяцев, а 16,3% безработных искали работу год и более года. Эксперты отмечают, что в сельской местности с трудоустройством сложнее, чем в городе. В состоянии застойной безработицы (ищут работу более года) находились 22,4% сельских безработных, а городских только 13,3%.

Безработица снизилась почти во всех регионах, отмечают аналитики, но при этом диапазон значений уровня безработицы по-прежнему существенно различается в разных субъектах. В четвертом квартале 2022 года этот показатель в регионах изменялся от 1,6% до 28,4%.