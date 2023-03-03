Общество

Горячая линия главного врача доступна в Псковском перинатальном центре

Горячая линия главного врача доступна в Псковском перинатальном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Горячая линия создана для того, чтобы оперативно решить любые вопросы при возникновении каких-либо проблем, связанных с работой нашего центра. Телефон горячей линии размещен во всех отделениях Перинатального центра, функционирует круглосуточно», - рассказали в центре.

На звонки отвечает главный врач Николай Красиков, а также заместитель главного врача по медицинской части Мариан Бородин.

Номер горячей линии: +7 911-390-04-56.