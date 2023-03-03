Общество

Совет при президенте РФ предложил ввести экзамен по русскому языку для выпускников вузов

Члены совета при президенте РФ по русскому языку предложили ввести обязательный экзамен по русскому языку для выпускников всех вузов страны, сообщил руководитель портала «Грамота.ру» Константин Деревянко. По его словам, совет обсуждал предложения по реализации закона о государственном языке, изменения в который подписал президент России Владимир Путин.

«Особое внимание в рамках реализации закона будет уделено вопросам подготовки педагогических кадров, преподавателей высшей школы в части русского языка. Члены совета также выступали с предложением ввести выпускной экзамен по русскому языку во всех вузах страны. Совет при президенте РФ также выступает категорически против решения Министерства науки РФ об отмене обязательного экзамена по русскому языку для поступающих в инженерные вузы и по техническим специальностям. Данное решение, считают члены совета, противоречит задачи повышения языковой культуры в стране», — цитирует Деревянко «Газета.Ru».

Что касается школьников, то им помогать с языковыми нормами и лексикой русского языка будут специальные словари.

«В связи с включением в новый закон сферы образования, будет обеспечено внедрение специальных учебных словарей в основную школу, содержащих языковые нормы и лексику всех предметных областей. Данное решение назрело в связи с катастрофическим падением речевой культуры среди молодежи», — пояснил Деревянко.

Он добавил, что все нормативные и специальные учебные словари уже разработаны, а в школы попадут только после специальной экспертизы.

«Необходимо провести соответствующую экспертизу, их отбор и обеспечить расширение лексики этих словарей в той части, где они должны быть цифровыми. Потому что для учащихся начальной школы важны традиционные печатные ресурсы, а для средне-старшей школы дети могут пользоваться цифровыми ресурсами. Сама цифровая база данных еще в процессе разработки. Когда будет проведена соответствующая экспертиза, она будет постоянно пополняться, и большие фундаментальные словари в ближайшее время должны активно пополняться новой лексикой, лексикой отраслевой, в сфере IT, рекламы и других. Вскоре будут подготовлены нормативные акты правительства. Мы надеемся, что это произойдет ближайшие несколько месяцев. После чего уже будет запущена процедура экспертизы. Перечень словарей если не к концу этого года, то точно к началу следующего года будет готов. А дальше мы будем дискутировать о том, какие слова и почему туда вошли», — заключил Деревянко.

28 февраля Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые зафиксируют в нормативных словарях.

Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.