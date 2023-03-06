Общество

Новый бренд техники из Китая вышел на российский рынок

Российский рынок бытовой техники пополнился новым игроком — китайским производителем CHIQ, рассказали в «Марвел-Дистрибуции». Компания будет официально заниматься поставками новых устройств из КНР.

«Мы будем поставлять холодильники, морозильные камеры и лари, стиральные машины ChiQ в базовом и среднем ценовых сегментах. В будущем возможно расширение модельного ряда бытовой техники», — приводят сообщение пресс-службы дистрибьютора «Известия».

Компания Changhong – Meiling владеет брендом CHiQ. По данным ИТ-дистрибьютора, на домашнем рынке CHiQ входит в топ-5-производителей бытовой техники. На первом этапе в РФ планируется поставлять по 4 тысячи устройств ежеквартально.

«Продаваться техника будет на маркетплейсах, в сети розничных магазинов техники "Всёсмарт", а также через некоторых региональных партнеров дистрибьютора. Он будет предоставлять покупателям сервисное и гарантийное обслуживание через сеть авторизованных сервисных центров по всей России», — сообщили в пресс-службе компании.

Цены на холодильники стартуют от 33 тысяч рублей, стиральные машины — от 20 тысяч, морозильные камеры — от 15 тысяч. Новинки уже доступны на площадках Ozon и Wildberries. Там сообщается, что первые доставки клиентам стартуют 6 марта. В пресс-службе Ozon не стали комментировать данные о продажах и перспективах бренда в России.

«Мы изучаем покупательский интерес, в случае его успеха можно будет рассмотреть и расширение ассортимента», — сказали в Wildberries.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинка» отказались отвечать на вопрос, планируются ли продажи бытовой техники данного производителя.