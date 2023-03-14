Александр Козловский о защите русского языка: Он не должен наполовину состоять из иностранных слов

Значение принятого закона «О государственном языке», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля, пояснил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Парламентарий также напомнил, что основой любой культуры является язык. По его мнению, законопроект направлен на то, чтобы жители страны задумались о том, чтобы сохранить русский язык в максимально уникальном виде, сохранить свой культурный код.
«Он должен быть действительно уникален для нас и не должен наполовину состоять из иностранных слов. Хотя, конечно, иностранные слова присутствовали и 100, и 200 лет назад, ничего в этом такого удивительного нет. Если будут слова, которым нет аналогов в русском языке, то они, конечно, должны применяться, и тут это никто оспаривать не будет», – добавил депутат.