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Общество

Александр Козловский о защите русского языка: Он не должен наполовину состоять из иностранных слов

15.03.2023 12:26|ПсковКомментариев: 0

Значение принятого закона «О государственном языке», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля, пояснил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первое, не надо доводить всё до абсурда. Если вспомнить произведения Пушкина, он в них использовал 20 тысяч слов. Мало найдется таких людей, у которых такой же словарный запас. Читая его произведения, и прозу, и стихи, мы же ясно представляем то, что он описывал в то время, и там почти нет непонятных для нас слов. Вот на таком простом примере хотелось бы тоже показать, что у нас богатый русский язык, и мы можем использовать его. Другое дело, что у нас до абсурда доходит, когда текст деловой переписки наполовину состоит из иностранных слов. Многие люди даже не понимают, что там этот человек написал. Здесь должна быть граница», – отметил Александр Козловский.

Парламентарий также напомнил, что основой любой культуры является язык. По его мнению, законопроект направлен на то, чтобы жители страны задумались о том, чтобы сохранить русский язык в максимально уникальном виде, сохранить свой культурный код.

«Он должен быть действительно уникален для нас и не должен наполовину состоять из иностранных слов. Хотя, конечно, иностранные слова присутствовали и 100, и 200 лет назад, ничего в этом такого удивительного нет. Если будут слова, которым нет аналогов в русском языке, то они, конечно, должны применяться, и тут это никто оспаривать не будет», – добавил депутат.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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