Общество

Александр Козловский о защите русского языка: Он не должен наполовину состоять из иностранных слов

Значение принятого закона «О государственном языке», подписанного президентом РФ Владимиром Путиным 28 февраля, пояснил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Первое, не надо доводить всё до абсурда. Если вспомнить произведения Пушкина, он в них использовал 20 тысяч слов. Мало найдется таких людей, у которых такой же словарный запас. Читая его произведения, и прозу, и стихи, мы же ясно представляем то, что он описывал в то время, и там почти нет непонятных для нас слов. Вот на таком простом примере хотелось бы тоже показать, что у нас богатый русский язык, и мы можем использовать его. Другое дело, что у нас до абсурда доходит, когда текст деловой переписки наполовину состоит из иностранных слов. Многие люди даже не понимают, что там этот человек написал. Здесь должна быть граница», – отметил Александр Козловский.

Парламентарий также напомнил, что основой любой культуры является язык. По его мнению, законопроект направлен на то, чтобы жители страны задумались о том, чтобы сохранить русский язык в максимально уникальном виде, сохранить свой культурный код.

«Он должен быть действительно уникален для нас и не должен наполовину состоять из иностранных слов. Хотя, конечно, иностранные слова присутствовали и 100, и 200 лет назад, ничего в этом такого удивительного нет. Если будут слова, которым нет аналогов в русском языке, то они, конечно, должны применяться, и тут это никто оспаривать не будет», – добавил депутат.