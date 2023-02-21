Общество

«Богатые перси» и просто «Гав»: во что может превратить вывески Пскова закон о чистоте языка

Во второй половине февраля 2023 года во втором и третьем чтениях Госдума приняла очередной законопроект. Его цель – защитить русский язык от чрезмерного использования иностранных слов в целом ряде сфер. Если инициативу примут окончательно, бизнесменам, например, может прийтись несладко – их обяжут сопровождать все вывески на иностранном языке русским переводом.

В итоге ​маркетплейс Wildberries вполне может превратиться в «Ягодки», а магазин одежды Zolla, позиционирующий себя как итальянский бренд, в «Глыбу». Как законопроект может изменить вывески конкретно псковских кафе, ресторанов и магазинов? Корреспондент «МК в Пскове» прогулялся по улицам, вооружившись словарями. Подробности здесь>>>