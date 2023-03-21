Общество

В России планируют восстановить 1,4 млн гектаров леса

Рослесхоз в 2023 году планирует провести мероприятия по восстановлению леса на площади более 1,4 миллиона гектаров, это на 100 тысяч гектаров больше, чем в 2022, сообщил глава ведомства Иван Советников.

«Два года подряд площадь лесовосстановления превышает площадь погибших и вырубленных лесов. Так, в прошлом году было восстановлено свыше 1,3 миллиона гектаров лесов. В 2023 году планируем провести мероприятия по лесовосстановлению на площади более 1,4 миллиона гектаров», - приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что внести вклад в сохранение и приумножение «лесного достояния» России может каждый желающий, например, приняв участие в экологических акции по высадке деревьев «Сад Памяти».

Ранее Иван Советников сообщил, что размеры территорий с восстановленными лесами в России второй год подряд превышают площадь вырубленных и сгоревших, в 2021 году – на 9,6%, в 2022-м - на 18%.

Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах.