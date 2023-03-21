Общество

Прогноз погоды от нейросети запустил в эфир региональный российский телеканал. ВИДЕО

Прогноз погоды от нейросети запустил в эфир ставропольский телеканал «СвоёТВ», сообщается на сайте телеканала.

В эфире стартовал проект «Прогноз будущего». Это уникальный телевизионный продукт, при подготовке которого использовались сразу несколько нейросетей: одна отвечает за виртуального ведущего, другая – за подготовку текста, третья – за генерацию графического сопровождения, отметили создатели.

Виртуальную ведущую, которая сообщает зрителям данные о погоде, зовут Снежана Туманова. Она амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком.

Проект «Прогноз будущего» выходит в эфир по будням.