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Общество

Порядок декларирования доходов упростили для части депутатов областного Собрания

30.03.2023 13:46|ПсковКомментариев: 1

Порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера упростили депутатам областного Собрания депутатов, осуществляющими свои полномочия без отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). Такие изменения в закон «О статусе депутата Псковского областного Собрания» одобрили депутаты регионального парламента на сессии 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Согласно поправкам, депутаты, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе, предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также такие сведения о своих супругах и несовершеннолетних детях:

  • в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом Собрания депутатов, передачи вакантного депутатского мандата;  
  • в случае совершения в течение отчетного года сделок по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций на общую сумму, превышающую общий доход депутата Собрания депутатов и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Если такой депутат не представил декларацию, он сообщает о том, что соответствующие сделки им не совершались. Достоверность информации может быть проверена в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

Отмечается, что они подают необходимые декларации еще и в качестве кандидатов в депутаты в соответствии с избирательным законодательством. 

Предлагаемое упрощение порядка декларирования сохраняет прозрачность совершения депутатами крупных сделок, и не распространяется на депутатов, осуществляющих полномочия на постоянной основе. 

Кроме того, теперь отсутствие депутата Собрания без уважительных причин на всех заседаниях в течение шести месяцев является основанием для досрочного прекращения полномочий парламентария.

Ранее сообщалось, что порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера упростили муниципальным депутатам, осуществляющими полномочия на непостоянной основе, в Псковской области. 

Теги: #псковское областное собрание #декларация
Источник: Псковская Лента Новостей
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