Общество

Дина Дабришюте станет чтецом на «Тотальном диктанте» в Псковском музее-заповеднике

Журналист и поэт, колумнист ПЛН Дина Дабришюте станет чтецом на «Тотальном диктанте» в Псковском музее-заповеднике (улица Некрасова, 7), сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции.

«Тотальный диктант» состоится 8 апреля уже в двадцатый раз. У всех желающих будет возможность проверить свою грамотность и познакомиться с современной русской литературой.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. В середине марта стартует онлайн-школа, а регистрация на очные и онлайн-площадки откроется за 10 дней до акции.