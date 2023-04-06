Общество

Карты, деньги, бонусы: как и где получить самый большой кешбэк?

В разных странах мира вот уже много лет регулярно проводится акция «слово года». В ее рамках эксперты выбирают наиболее актуальные, значимые и популярные слова и выражения. Если говорить о российском рынке финансовых услуг, то за звание «слова года» вполне мог бы побороться «кешбэк»: скидка в виде возврата части стоимости покупки на счёт покупателя. Отечественные банки давно уже соревнуются между собой, предлагая все более выгодные программы лояльности. И многие потребители, выбирая карту, ориентируются чуть ли не в первую очередь на размер кешбэка.

Едва ли не самая впечатляющая заявка на успех в этом ряду - премиальная карта пакета услуг СберПервый. Не случайно она признана самой выгодной дебетовой картой для премиальных клиентов с капиталом от 10 млн рублей по итогам исследования Frank RG «Premium Banking в России 2022», в рамках которого эксперты проанализировали размер выгоды от программы лояльности по премиальным картам в 16 банках.

Размер кешбэка по карте СберПервого может достигать 15% от суммы покупки. Причем речь идет о таких популярных категориях, как, например, рестораны, такси, АЗС и супермаркеты. Работает это так: за покупки начисляются бонусы СберСпасибо, а их можно обменять на скидки до 99% у партнёров программы. Например, при заказе авиабилетов, бронировании отелей, покупках в ЦУМе, приобретении билетов в театры и так далее. А еще - конвертировать в рубли по выгодному курсу.

Простые расчеты показывают, что, совершая с помощью карты СберПервого покупки на сумму от 150 000 рублей в месяц, можно получить выгоду от 120 000 бонусов в год. А если вы тратите с карты от 600 000, то ежегодная выгода составит 480 000 бонусов.

«Эксперты рынка определили, что карта, которую мы предлагаем нашим клиентам, – самая выгодная на рынке. Но и любой ее пользователь может на собственном опыте убедиться, что СберПервый – это действительно огромный выбор возможностей, преференций и бонусов», – рассказал управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.

Клиенты СберПервого это подтверждают. «Приятно, тратя деньги с карты, тут же получать солидную компенсацию. Ну а возможность купить авиабилеты или забронировать отель со скидкой в 99% – это и вовсе что-то из области фантастики», – констатирует генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа» Виктор Гречин.

Виктор Гречин. Фото: пресс-служба Сбера

Карта СберПервого выдается в рамках пакета услуг, который доступен клиентам бесплатно при балансе от 10 миллионов рублей или тратах от 600 тысяч рублей в месяц. СберПервый – это премиальный формат обслуживания клиентов. Его услуги предоставляются как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России.

Источник: пресс-служба Сбера