Общество

Какой будет погода на пасхальных выходных в Псковской области, рассказала синоптик

Ждет ли псковичей похолодание на пасхальных выходных 15 и 16 апреля, в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Небольшое похолодание уже началось, но погода будет достаточно комфортной, преимущественно без осадков. Мы ожидаем близкие к нулю ночные температуры, может быть слабый минус в отдельных районах. Дневные температуры - от +9 °C до + 14 °C. Погода будет комфортной, но не такой теплой, как была», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик уточнила, что следующую волну тепла псковичам стоит ожидать после 17 апреля.