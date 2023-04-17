Общество

Суточную норму потребления сахара назвала диетолог

Мужчинам в день рекомендуется употреблять не более семи чайных ложек сахара, а женщинам – всего пять ложек. Об этом рассказала диетолог, кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко.

Детям также стоит ограничить потребление сахара до 25 граммов, а малышам до 3 лет сахар давать не стоит, уверена диетолог. При этом она уточнила, что в рекомендованную дозу входит не только сахар в чистом виде, но и тот, который находится в готовых продуктах.

«Столовый сахар — это вещество, состоящее из одной молекулы глюкозы и одной молекулы фруктозы. Если сахар добавляют в процессе приготовления продуктов, его называют добавленным сахаром. Он чрезвычайно вреден», - рассказала врач.

Вместе с тем она развеяла миф, согласно которому сахар можно заменить другими менее вредными натуральными сладкими веществами. Например, медом, кленовым или кукурузным сиропом, бурым сахаром. В них также содержится и фруктоза, и сахар, напомнила специалист, отметив, что сахар вызывает чувство сытости и прилива энергии, но это ощущение обманчиво и быстро сменяется голодом, сообщает RuNews24.