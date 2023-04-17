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Общество

Продажи гаджетов для умного дома стали расти из-за снижения цен

18.04.2023 10:24|ПсковКомментариев: 0

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МегаФона.

Фото: Shutterstock

Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.

Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года - умная лампочка Яндекс.

«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

За последний год МегаФон значительно расширил ассортимент. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Теги: #продажа #МегаФон
Источник: Псковская Лента Новостей
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