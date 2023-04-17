Продажи гаджетов для умного дома стали расти из-за снижения цен

Популярность умных решений для дома стремительно растет. В январе-марте 2023 года продажи гаджетов для умного дома в объединенной розничной сети МегаФона и Yota выросли на 52% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Одной из причин роста стала доступность устройств – средняя цена гаджетов за год снизилась на треть. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МегаФона.
Фото: Shutterstock
Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.
Умные лампы остаются главным элементом умного дома. Интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств. Производители активно расширяют свой ассортимент. К примеру, лидером продаж стала новинка, появившаяся в конце 2022 года - умная лампочка Яндекс.
За последний год МегаФон значительно расширил ассортимент. В течение 2023 года планируется увеличить количество товаров для умного дома более чем на 30%, в том числе за счёт российских брендов.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.