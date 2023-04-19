Общество

Олег Брячак: В партии создали подразделение для кураторства над семьями участников СВО

В региональных отделениях партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» созданы подразделения, которые будут заниматься кураторством над семьями участников спецоперации. Об этом сообщил лидер фракции партии в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак на сессии парламента 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наша партия принимает участие в помощи и защите всех граждан, в том числе и участников СВО. Мы стараемся помочь этим людям, чтобы их права и интересы соблюдались. Зачастую многие не знают, как воспользоваться тем или иным правом. Вчера было селекторное совещание с лидером нашей партии Сергеем Мироновым, где до реготделений довели информацию - в нашей партии создано отдельное подразделение, которое будет заниматься кураторством над семьями участников СВО», - выступил депутат.

Олег Брячак также уточнил, что будет вестись перечень, реестр всей оказанной помощи участникам СВО и их семьям.

Также депутат выразил удивление тем фактом, что «Госдума приняла законопроект, что дети участников СВО поступают в вузы без экзаменов, а сами участники такого права не имеют». «Так это или нет? Если это действительно так, то предлагаю подготовить обращение в Госдуму с просьбой исправить этот казус», – добавил он.