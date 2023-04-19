Общество

Больше трети псковичей заметили влияние плохого настроения на эффективность работы - опрос

Опрос, проведенный среди жителей СЗФО и в том числе Псковской области, показал, что 36% респондентов заметили негативное влияние своего эмоционального состояния на эффективность их работы за последние 12 месяцев. Интересно, что 19% опрошенных работают эффективнее благодаря изменению их эмоционального состояния, причем среди них больше мужчин, чем женщин. А 46% за последний год стали работать ни лучше, ни хуже.

По данным сервиса hh.ru, рядовые сотрудники по сравнению с руководителями более подвержены негативному влиянию эмоционального состояния и снижению эффективности работы. Кроме того, каждый третий опрошенный (30%) респондент без законченного образования отмечает позитивное влияние эмоционального состояния на эффективность работы, а среди соискателей со степенью магистра, кандидата или доктора наук этот показатель в 2 раза ниже.

Исследование показывает, что меньше всего влиянию плохого настроения подвержены представители и работники энергетической, строительной отрасли и юриспруденции, а больше всего плохое настроение и падение эмоционального фона затронуло за последний год людей из сфер информационных технологий, телекоммуникаций и потребительских товаров.

«Больше половины работодателей сказали, что они готовы озаботиться об эмоциональным здоровье сотрудников, но лишь 6% из них делают это уже сегодня и увеличили соответствующие бюджеты.

При этом первым решением для них стала организация командообразующих мероприятий. И лишь 5% работодателей практикуют индивидуальный подход к заботе об эмоциональном состоянии работников (гибкий график работы, выбор рабочей нагрузки, удаленка и прочее).

В то время как запрос от сотрудников звучит иначе. Так, лишь 41% работников ждут командообразующих мероприятийй. Но при этом 73% опрошенных сотрудников хотят именно индивидуального подхода заботы со стороны работодателей. Ещё 61% работников хотят создания мест для комфортного отдыха, компенсации трат на психологическую помощь.

В среднесрочной перспективе, этот разрыв в понимании потребностей может негативно влиять на способность компаний поддерживать необходимый уровень комфорта и в конечном счете производительности труда», - отмечает Наталья Данина, главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.