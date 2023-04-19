Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Ведущий Артем Татаренко обсудит с ним основные решения апрельской сессии регионального парламента и, в частности, итоги парламентского часа, на котором депутаты заслушали информацию областного дорожного комитета о состоянии региональных дорог и планах по их ремонту в текущем году. Насколько актуален «дорожный» вопрос для избирательного округа Владимира Кузя, включающего Псковский и Гдовский районы? Как депутат оценивает работу профильного комитета областного правительства по реализации нацпроекта? Почему некоторые свеже сделанные дороги рассыпаются?

Трансляция завершена.