Общество

В Совфеде не будут упрощать ответственность участников госзакупок

В Совете Федерации не намерены упрощать ответственность участников госзакупок. Работа над упрощением процедур госзакупок продолжается, соответствующие поправки могут внести в Госдуму уже в мае, рассказал зампредседателя Совфеда Николай Журавлев. О необходимости санкций в отношении недобросовестных подрядчиков госзакупок высказался глава комитета палаты регионов по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов.

В свою очередь, сенатор Сергей Рябухин отметил, что эти поправки должны упростить и ускорить государственные и муниципальные закупки, повысить эффективность расходования бюджетных средств.

Документом предусмотрено повышение предельного размера — с 3 до 10 млн рублей — начальной цены контракта, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме. До 31 декабря 2026 года отменяются ограничения годового объема закупок при этом способе определения поставщика или подрядчика, сообщает «Парламентская газета».

Сумму закупки товара повысят с 3 до 5 млн рублей в электронной форме с использованием электронной площадки и установлением ограничения годового объема таких закупок в 100 млн рублей.

Подготовлен ряд поправок, ориентированных на либерализацию госзакупок и повышение гибкости системы. Речь идет о возможном объединении лотов при закупках взаимосвязанных товаров, сокращении сроков внесений изменений в каталог. Госзаказчикам разрешат заключать контракты до того, как перечислят финансирование, что позволит запускать закупки раньше. Сняты чрезмерные требования по обоснованию контрактов с единственным поставщиком и изменению условий контрактов по решению руководства регионов.

Еще одно изменение — упрощение госзакупок для организаций, занимающихся научными исследованиями и экспериментальными разработками.