Общество

«Гайд-парк»: Олег Грицаев о праздниках в особом режиме безопасности и помощи участникам СВО. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 11 мая. Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил Олег Грицаев.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним об итогах празднования Дня Победы, который прошел в особом режиме безопасности, а также об оказании помощи участникам СВО. Как Олег Грицаев оценивает решение властей отменить привычный массовый формат празднования Дня Победы – парады, шествие «Бессмертного полка, массовые концертные мероприятия на открытых площадках? Чем псковичи могут помочь участникам СВО в летний период?