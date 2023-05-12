Общество

Льготы на догазификацию: как получить и куда обращаться

В феврале этого года правительство России направило в регионы порядка 2,5 млрд рублей, чтобы компенсировать людям расходы на покупку газового оборудования и прокладку трубы по участку. Эти деньги помогут местным властям обеспечить по программе социальной догазификации федеральный минимум поддержки льготников, установленный президентом на уровне не менее 100 тысяч рублей.

Кто может претендовать на льготы в Псковской области? Как их получить и куда обращаться? Подробнее об этом – в материале Псковской Ленты Новостей.

В Псковской области более 23 тысяч льготников могут получить до 100 тысяч рублей на реализацию программы догазификации. Согласно данным регионального филиала Газпрома, в регионе на середину апреля в рамках программы догазификации исполнили более 10,5 тысяч заявок на подведение газа к границам участков, выполнили более 1,5 тысяч подключений. Техническая возможность присоединения к сетям создана для почти 24 тысяч домовладений.

На сегодняшний день в области действует три нормативно-правовых акта, регламентирующих порядок оказания помощи льготным категориям граждан в участии в программе догазификации размером до 100 тысяч рублей.

Льготы для многодетных малоимущих семей

Как пояснили в региональном комитете по социальной защите, закон области «О региональном материнском капитале» предусматривает дополнительную меру социальной поддержки многодетным малоимущих семьям в виде сертификата на региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.

«Одним из направлений использования средств сертификата является возмещение части затрат на приобретение газового оборудования и (или) подключение (технологическое присоединение) газового оборудования к сетям газораспределения для догазификации в Псковской области на общую сумму не более 100 тысяч рублей. Возмещение предоставляется однократно. Мерой воспользовалась 21 семья», – уточнили в комитете.

Возмещение части затрат

Существует и порядок возмещения части затрат отдельным категориям граждан по подключению газового (газоиспользующего) оборудования к сетям газораспределения для догазификации в Псковской области. Так, поставщика услуги определяет гражданин, а для выплаты компенсации принимаются в работу договора с 2021 года. За такой мерой социальной поддержки обратилась 81 семья.

Также предусмотрена компенсация уже понесенных расходов по подключению газового оборудования. Она перечисляется на счет гражданина. За такой мерой поддержки могут обратится члены семьи льготника (дети, родители, супруги собственника, постоянно проживающие в домовладении).

Имеют право на льготу следующие категории граждан:

инвалиды 1 группы;

инвалиды войны;

участники Великой Отечественной войны;

граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий ЧС в Чернобыле, Маяк, Укрытие, Семипалатинск (8 категорий);

члены семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга;

ветераны боевых действий;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданные фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий;

граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации (введено 15 марта 2023).

Инвалиды войны, участники ВОВ, ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий имеют право на возмещение при условии заключения договора о подключении до 31 декабря 2022 года, уточнили в комитете по соцзащите.

Для получения компенсации необходимо предоставить следующие документы:

договор о подключении;

платежные документы, подтверждающие расходы на приобретение мероприятия по подключению;

документ, подтверждающий отнесение к льготной категории гражданина или члена его семьи к одной из льготных категорий;

документ, подтверждающий наличие факта государственной регистрации акта гражданского состояния: рождение, заключение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, смерти (в отношении члена семьи, в случае регистрации акта органами иностранного государства).

Субсидии на покупку и установку газоиспользующего оборудования

Субсидии могут быть предоставлены отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации в Псковской области.

Согласно документу, должен быть определен единый поставщик услуги и газоиспользующего оборудования. Им выступает «Газпром газораспределение Псков», а субсидия, то есть авансирование, выполняется на условиях договора (дополнительного соглашения), заключаемого между гражданином и АО «Газпром газораспределение Псков».

В расчет субсидии входит и стоимость оборудования, приобретаемого у Газпрома, включая в том числе:

котел (газовый двухконтурный или одноконтурный напольный котел, газовый двухконтурный или одноконтурный настенный котел);

газовый водонагреватель;

газовую плиту, газовую варочную панель;

счетчики газа (прибор учета газа);

колонку (или бойлер косвенного нагрева);

систему контроля загазованности;

иное допустимое к установке в домовладениях оборудование, работающее на природном газе и необходимое для отопления (теплоснабжения) домовладений и для пищеприготовления.

Договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации должен быть заключен после 31 декабря 2022 года.

Субсидия перечисляется на расчетный счет Газпрома с указанием персонифицированных сведений о гражданине (номер договора, ФИО). Следует отметить, что за этой субсидией может обратится только сам льготник.

Имеют право на льготу следующие категории граждан:

участники Великой Отечественной войны;

инвалиды боевых действий;

ветераны боевых действий;

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;

многодетные семьи (семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, совместно проживающих с родителями или одним из них) без учета доходов;

малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми (К малоимущим гражданам, в том числе малоимущим семьям с детьми относятся семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в Псковской области (14 231 рубль).

Статус получателя льготы определяется на дату принятия решения о назначении субсидии (т.е. если гражданин на дату обращения был многодетным, малоимущим, инвалидом, но через какое-то время этот статус утратил, решение о выплате субсидии не пересматривается).

Для получения субсидии необходимо предоставить документ, подтверждающий отнесение гражданина к одной из льготных категорий граждан и заверенную в установленном порядке копию заключенного гражданином договора о подключении.

За получением выплат граждане, относящиеся к льготным категориям, могут обратиться в территориальные отдела Пскова и Великих Лук комитета по социальной защите Псковской области или в Центры социального обслуживания районов области.

Светлана Герасимова