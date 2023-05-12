Общество

Таможенники обнаружили крупную партию немаркированной табачной и алкогольной продукции в магазине Пскова

Немаркированную российскими акцизными марками табачную продукцию стоимостью более одного миллиона рублей и алкоголь стоимостью, превышающей триста тысяч рублей, изъяли из торгового оборота сотрудники таможни и УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

«Предприниматель в очередной раз пренебрег российским законодательством. Он не первый раз попадает в наше поле зрения. На прилавках магазина и полках подсобного помещения сотрудники таможни обнаружили 9 272 пачки сигарет без маркировки акцизными марками Российской Федерации и 509 литров в 989 бутылках алкоголя с недействительными акцизными марками», – рассказал заместитель начальника Псковской таможни Андрей Горяченок.

Изъятая табачная и алкогольная продукция направлена на экспертизу. В отношении индивидуального предпринимателя будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.