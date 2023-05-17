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Общество

Первый этап проекта «Семья России» стартовал в Псковской области

17.05.2023 17:51|ПсковКомментариев: 0

Первый конкурсный этап проекта «Семья России» стартовал в Псковской области. Конкурс проходит в рамках федерального партийного проекта «Крепкая семья» в четыре онлайн-этапа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Потенциальным участникам предлагается направить конкурсные работы об истории своей семьи, используя фотографии, видеоролики и иные оцифрованные семейные «артефакты». Лучшие работы будут размещены на сайте проекта премия-семья.рф, а самих победителей наградят. 

Проект «Семья России» реализуется экспертно-просветительским центром помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» при поддержке фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия». Он призван выявить и поощрить благополучные многодетные семьи, истории которых станут позитивным примером для общества.

Конкурс проходит на сайте проекта в четыре онлайн-этапа. Первый этап конкурса «Письмо «История моей семьи» проходит с 15 по 28 мая. Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф и направить работу с рассказом о своей семье на электронный адрес: premia.semya.rossii@mail.ru с указанием ФИО, региона проживания и наименования одной из номинаций:

  • «Счастливое детство»,
  • «Семьи-долгожители»,
  • «Глава семьи – Защитник Родины»,
  • «Семья Донбасса – семья России».

Конкурсные работы принимаются в формате видеоролика, презентации с медиа и графическими элементами или в виде текстового эссе.

Подведение итогов первого этапа конкурса пройдет с 29 мая по 11 июня. Организационный комитет проведет оценку работ и определит 12 победителей: три победителя в каждой из четырех номинаций. С более подробной информацией об условиях участия в конкурсе и регламентом его проведения можно ознакомиться в положении о конкурсе, размещенном на официальном сайте проекта. Информация о победителях также будет опубликована на сайте проекта премия-семья.рф и в социальных сетях:

Победители будут награждены на итоговых семейных форумах, которые пройдут в Волгограде, Екатеринбурге и Красноярске.

В отделении партии напомнили, что партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей с детьми и пропагандировать традиционные семейные ценности, содействовать формированию в обществе отношения к многодетности как к социальной норме и ценностному ориентиру, обеспечивать приоритетность семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Теги: #Единая Россия #семья
Источник: Псковская Лента Новостей
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