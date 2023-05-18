Общество

Более трети россиян пролистывают рекламные посты и не доверяют им

Около 39% россиян не читают рекламные посты, так как они вызывают у них раздражение. Это показало исследование, проведенное с целью выяснить, как пользователи реагируют на рекламу в соцсетях.

Еще 37% и вовсе не доверяют рекламным постам, так как, по их мнению, блогеры приукрашивают реальные характеристики товаров. На вопрос о том, могут ли пользователи соцсетей отличить рекламный пост от поста, написанного «от чистого сердца», лишь 21% респондентов уверены в том, что могут, 20% считают, что блогеры научились хорошо маскировать контент под нативный, а вот большинство — 50% — ответили, что вовсе не могут отличить рекламный пост, пишет «Газета.Ru».

В компании также поинтересовались, что изменится в поведении подписчиков, если они будут знать, где рекламный пост, а где нет. Почти 36% ответили, что будут сразу пролистывать рекламу, а 46% вовсе грозятся отписаться от блогера, если рекламных постов будет слишком много.

Специалисты Коkос Group также выяснили, что несмотря на то, что за последний год в списке топовых соцсетей произошли изменения и большая часть блогеров перешла на российские платформы, 27% респондентов считают, что количество рекламных постов не изменилось. И лишь 7% теперь не знают, какой товар выбрать, так как стали видеть меньше рекламы у блогеров.

«В этом году тренд на инфлюенс продолжит развиваться, так как появляются новые креаторы, которые быстро набирают аудиторию, в том числе благодаря активной поддержке со стороны соцсетей. Альтернативных источников платного трафика в соцсетях не так много. Именно поэтому инфлюенс занимает лидирующие позиции в медиамиксе у многих брендов, а количество рекламодателей, готовых работать с блогерами, сейчас только растет», — прокомментировал CEO Коkос Group Александр Шокуров.