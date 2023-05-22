Общество

Продажу алкоголя ограничат в Пскове 23 мая

Продажу алкоголя ограничат в Пскове в связи с праздником выпускников 23 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Единый день проведения выпускных в общеобразовательных учреждениях на территории города установлен постановлением администрации от 18 мая 2023 года, которое подписал глава Пскова Борис Елкин.

В связи с этим на основании постановления правительства Псковской области от 29 января 2015 года № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области» не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Ограничение продлится с 11:00 23 мая до 11:00 24 мая, за исключением объектов общественного питания.