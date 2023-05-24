Общество

Право на отпуск за свой счёт утвердили за работающими россиянами

Работающие россияне граждане, помимо 28-дневного оплачиваемого отпуска, имеют право на 14 дней отпуска за свой счет. Руководство страны подписало новый закон и теперь работодатель не имеет права не отпустить сотрудника в неоплачиваемый отпуск, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СОЦПРОФ.

Ранее, если работодатель не хотел отпускать своего работника в отпуск за свой счет, человеку приходилось искать защиты в судах или прокуратуре.

После подписания закона с 10 апреля 2023 года работодатель не имеет права отказать сотруднику в просьбе.

«Таким образом, если работающий гражданин захочет отдохнуть за свой счет, то он может сделать это без лишних проблем», - пояснили в СОЦПРОФ.