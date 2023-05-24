Общество

Мужчина разыскивает родного отца из Псковского района через проект «Жди меня»

Александра Блинова разыскивает сын Сергей в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

В своей заявке на сайте телепроекта он указал, что отец родился в 1960 году. Какое-то время проживал в Псковском районе.

Сергей совершенно не помнит своего отца – родители расстались, когда мальчику был 1 год.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемых, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1915157, кликнув по кнопке «Я владею информацией о данном человеке».