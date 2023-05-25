Общество

Органы местного самоуправления предупредили о новом приказе Минюста

Приказ министерства юстиции Российской Федерации от 25 апреля 2023 года №79 «Об утверждении порядка направления и формы сведений о должностных лицах местного самоуправления, имеющих право на совершение нотариальных действий в случае отсутствия нотариуса на территории муниципального образования» вступил в силу 9 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Минюста России по Псковской области.

Ранее действовал приказ министерства юстиции Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №324 «Об утверждении порядка и формы учета сведений о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления поселений, о главах местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления муниципальных районов», регулирующий данные вопросы. Теперь он признан утратившим силу.

Сведения об изменении данных о лицах, уполномоченных на совершение нотариальных действий, должны быть направлены органом, в котором работает должностное лицо местного самоуправления, в течение 10 рабочих дней со дня замещения должности главы местной администрации и (или) со дня принятия соответствующего акта о наделении правом совершать нотариальные действия уполномоченного должностного лица местного самоуправления, в территориальный орган Минюста России в субъекте в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения, по форме, предусмотренной приказом Минюста России от 25 апреля 2023 года №79.

В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года №4462-I должностным лицам местного самоуправления Псковской области необходимо направлять сведения об удостоверении или отмене доверенности в Нотариальную палату Псковской области в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном министерством юстиции Российской Федерации (приказ Минюста России от 7 февраля 2020 года №14 «Об утверждении Порядка направления в нотариальную палату субъекта Российской Федерации сведений об удостоверении или отмене доверенности органом местного самоуправления, должностное лицо которого удостоверило доверенность», в течение 5 рабочих дней со дня совершения нотариального действия для внесения таких сведений в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариата.