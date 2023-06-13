Общество

«Дело вкуса»: О русской и европейской кухне в Пскове. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 июня. На этот раз гостями ведущей Анны Машковой стали управляющая стейк-хауза «Графин» Ирина Чехутская и управляющая таверны «Пожарка» Мария Никишенко. Они поговорили о русской и европейской кухне в Пскове. Также вы узнаете, что такое хоспер и как организовать настоящий кейтеринг в Пскове.

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.