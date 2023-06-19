Общество

До +30 градусов прогреется воздух в Псковской области 20 июня

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 20 июня. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, преимущественно в регионе не будет осадков.

Прогнозируется ветер восточных направлений со скоростью от 3 до 8 метро в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться а диапазоне от +5 до +10 градусов, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщилось, что на Северо-Западе России погодой на неделе будет управлять солнечный антициклон.