Маткапитал предлагают использовать в качестве банковского вклада

Правительство просят разрешить гражданам использовать маткапитал в качестве банковского вклада. Такую инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Согласно имеющейся статистике, 20,7% или 0,55 трлн рублей получателей материнского капитала не находят подходящей возможности для распоряжения средствами целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию», — приводят текст документа «Известия».
В нем отмечается, что по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей.
Также правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.
В документе Яна Лантратова сообщает, что если ее предложение поддержит правительство, то это позволит нивелировать снижение денежных доходов для российских семей и индексировать их в последующие годы. Кроме того, государство сможет сэкономить десятки миллиардов рублей на индексации. Также, по ее мнению, это приведет к повышению устойчивости банковского сектора.