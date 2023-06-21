Общество

Многодетные семьи предлагают обслуживать в поликлиниках вне очереди

Минтруд предложил закрепить на федеральном уровне статус семьи с тремя и более детьми как многодетных. Над аналогичными инициативами работают и в парламенте. Как это изменит жизнь многодетных, рассказала член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова.

«Сейчас многодетной маме достаточно сложно записаться к врачу с каждым отдельным ребенком и практически невозможно пробежаться сразу со всеми по всем специалистам, особенно узким», - отметила член комитета совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова.

Очевидно, что если новый порядок будет введен, то медучреждениям предстоит как-то регулировать потоки пациентов, чтобы не образовались очереди из многодетных семей, которые записались на прием без очереди, пишет «Парламентская газета».

Еще один вариант, который предлагает Ольга Хохлова - ввести в поликлиниках специальный день для многодетных россиян. Также член совета Федерации считает, что было бы неплохо, чтобы семейный врач вел детей из многодетных семей, пока они не достигнут совершеннолетия.