Общество

Кравцов заявил, что школьников познакомят с квадрокоптерами

Российских школьников на уроках основ безопасности жизнедеятельности познакомят с квадрокоптерами, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов.

«Современные квадрокоптеры. У нас сейчас появляются новые технологии. Знакомство с ними, на мой взгляд, конечно, необходимо. Но вот акцент в предмете, не просто основы безопасности жизнедеятельности, акцент и усиление компонентов, связанных с защитой Родины, на мой взгляд, очень важны», - сказал Кравцов.

Ранее Кравцов сообщал, что Минпросвещения обсуждает возможность переименовать уроки основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в основы безопасности и защиты Родины, а их содержание необходимо развивать.