Общество

Трудоустройство без границ

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» снова объединил все регионы страны. Жителям Псковской области на этот раз представили более 4000 вакансий, а также рассказали о дополнительных возможностях переобучения, открытия своего бизнеса, профориентации и многом другом.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей посетила мероприятие в Пскове и узнала, какие предприятия региона ищут сотрудников, что предлагают молодым специалистам, и в каких образовательных учреждениях можно получить востребованную специальность.

Работа на флагманских предприятиях

Площадки, где можно найти подходящую работу, лично пообщаться с представителями компаний, спланировать карьеру или обучение, узнать о господдержке при трудоустройстве, в этот день работали во всех муниципалитетах. Более 100 работодателей предложили около 4 тысяч вакансий.

Центральная площадка ярмарки развернулась в Пскове, в спортивно-развлекательном центре «Простория», - там организаторы и работодатели представили порядка 900 вакансий от 70 предприятий. Соискатели могли найти работу в бюджетной сфере и в бизнесе, в том числе у флагманов псковского производства.

Так, завод «Титан-Полимер» предложил вакансии оператора производственной линии, упаковщика, слесаря и инженера КИПиА, специалиста по кадровому администрированию, специалиста по подбору персонала, экономиста по труду, слесаря-ремонтника, слесаря-теплотехника, электромеханика, инженера по охране окружающей среды. Предприятие гарантирует официальное трудоустройство, полный социальный пакет, стабильную заработную плату два раза в месяц.

«Мы с удовольствием возьмём и молодых людей, выпускников колледжей, обучим работе на производстве. Вакансий много», - рассказали представители «Титан-Полимера». Для молодых специалистов здесь есть предложения с зарплатой от 32 тысяч рублей (после вычета налогов) в зависимости от того, на какую вакансию претендует человек. На предприятии планируют повысить заработную плату по мере выхода производства на проектную мощность.

Псковичи активно интересовались предложениями предприятия. Одни из самых часто задаваемых вопросов - возможность трудоустройства работников до 18 лет и организация доставки на работу. «Мы забираем наших работников их разных микрорайонов города: Запсковье, Завеличье, Центр. Автобус комфортабельный, с кондиционером - сотрудники добираются на работу с удовольствием», - пояснили представители «Титан-Полимера».

Соискатели перемещались от одного работодателя к другому и с интересом слушали всё, что им говорят. Если вакансия заинтересовала - тут же на месте заполняли анкеты для трудоустройства.

Среди пришедших на выставку были не только взрослые, но и выпускники местных вузов и средних профессиональных учреждений образования, а также подростки, желающие трудоустроиться на время летних каникул. Им тоже было, из чего выбрать, ведь многие компании привлекают молодёжь, налаживают контакты со студентами ещё в период обучения, чтобы сразу после окончания ребята могли трудоустроиться. Кроме того, ряд предприятий региона организуют практику для студентов. «Обязательно перезвоните нам, если хотите у нас работать или пройти практику. Если вам кажется, что через год - это ещё не скоро, то это не так, время пролетит быстро», - призывали работодатели группы студентов, кочевавших по ярмарке.

Вакансий хватит на всех

«Давай работать вместе», «Работы много», «Работы хватит на всех» - пестрили стенды работодателей, нуждающихся в сотрудниках самых разных специальностей. Огромное количество из них - рабочие, которых как раз обучают в учреждениях среднего профессионального образования региона. На ярмарке искали слесарей, водителей, электромонтёров, шлифовщиков, фрезеровщиков, токарей, швей, водителей, облицовщиков, плиточников, овощеводов, агрономов, животноводов и многих других специалистов.

«Соцпакет, официальное оформление - приходите», - звучало со всех сторон. Многие работодатели подготовили специальные предложения для студентов и выпускников.

К примеру, промышленно-производственная компания «СКТ ГРУПП» помимо прохождения учебной, производственной и преддипломной практики предлагает ребятам заключение целевого контракта с условием отработки после получения диплома (срок рассчитывается индивидуально). Также молодежь может рассчитывать на стипендии от работодателя, которые назначаются по итогам сессии два раза в год 10 лучшим студентам.

Кроме того, в «СКТ ГРУПП» готовы обучить рабочим специальностям с нуля: здесь действует система наставничества, дополнительные выплаты на период ученичества. Для начинающих специалистов предусмотрены подъемные, а также компенсация аренды жилья специалистам дефицитных профессий, переехавшим в Псков.

Сектор «Карьера» оказался самым многочисленным на ярмарке вакансий в областном центре. Здесь искали сотрудников профсоюзные лечебно-оздоровительные учреждения - ЛПУ «Санаторий «Хилово» и ЛПУ «Санаторий «Череха», правоохранительные и другие структуры. Впервые участие в ярмарке принимало правительство Псковской области: у стенда потенциальные соискатели могли познакомиться с условиями государственной гражданской службы, с вакансиями и требованиями к кандидатам, а также с историями успешной карьеры.

Большой стенд представило медицинское сообщество региона. Представители Псковской областной инфекционной клинической больницы показали собравшимся презентацию о деятельности учреждения в настоящее время, перспективах, условиях работы и имеющихся вакансиях в Пскове и Великих Луках. Дополнительно соискатели могли узнать о мерах поддержки и социальных гарантиях, а выпускники школ и медицинского колледжа - о целевых направлениях на обучение в медицинских вузах.

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров также рассказал об открытых вакансиях, возможностях и социальных гарантиях. Он подчеркнул, что больница уделяет большое внимание молодым специалистам. Одним из примеров успешной работы с молодыми кадрами является школа наставничества, когда над новоиспеченным медиком берет шефство опытный врач.

Псковская городская поликлиника также презентовала себя гостям ярмарки. Главврач Галина Невалённая рассказала, кого сейчас не хватает в учреждении, о финансовой и социальной поддержке, о системе наставничества, о том, как решается вопрос кадрового дефицита: за прошлый год в поликлинику приняты 17 молодых специалистов.

Прокачать компетенции

Пока в секторе «Карьера» работодатели проводили собеседования с соискателями, на других площадках велась не менее интенсивная деятельность. В информационном уголке пришедшие на ярмарку могли узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

А посетители сектора «Бизнес» узнали, как разработать сильный бренд, какие есть региональные меры поддержки для открытия и развития своего дела, что лучше - бизнес или найм, и «как заработать 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей на своей компетенции (профессии)».

На площадке «Образование» выпускникам и старшеклассникам рассказали о возможностях поступления, провели мастер-класс по подаче документов в вуз, лекцию-беседу «Выбери, кем ты хочешь быть». Здесь же посетители ярмарки могли получить информацию об учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Среди них - Псковский политехнический колледж, Псковский агротехнический колледж, Псковский медицинский колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский кооперативный техникум, Опочецкий индустриально-педагогический колледж. В ходе мероприятия представители учебных заведений проводили мастер-классы, профессиональные пробы.

По соседству развернулись стенды молодежных организаций Псковской области, где все желающие могли посетить различные тренинги и семинары. «Что для вас ценности в целом, не только в профессии?», - спросил у ребят спикер тренинга «Ценности в профессии» председатель ПРОО Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев. В ответ прозвучало: семья, дом, дети, жизнь, здоровье. В дальнейшем шла речь о том, чем отличаются личные ценности от командных, о выборе, перед которым периодически стоит каждый человек, и критериях, по которым люди выбирают ту или иную профессию. Авторы тренинга уверены: нужно работать в той компании, ценности которой совпадают с личными. Тогда человек будет с удовольствием ходить на работу.

Также все желающие смогли пройти тестирование «Какая профессия вам подходит?», позволяющее понять свою роль на данном жизненном этапе - организатор ты, руководитель, бизнесмен или исполнитель. Специальный тест помогает определить свои сильные и слабые стороны, получить рекомендации по прокачке последних.

Кроме того, молодежи региона рассказали о способах борьбы со стрессом, об общественной деятельности - о том, как подавать гранты, привлекать НКО, участвовать в различных конкурсах. Ребята узнали, как бесплатно пройти стажировку на различных предприятиях, профориентационное тестирование от комитета по труду и занятости и наладить связи с предприятиями.

В ходе прошедшего мероприятия наладили взаимоотношения не только соискатели и работодатели, студенты и образовательные организации, молодёжь и общественники. Одним из центральных событий ярмарки стало заключение соглашения между правительством Псковской области и Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи».

Таким образом, Псковская область вошла в число пилотных регионов, где запустят Всероссийскую программу «Кадры для села». Это позволит не только создавать среду и инфраструктуру на сельских территориях, но и адресно работать с молодыми людьми, которые хотят приехать в регион. Ключевая задача проекта - сформировать образ села, востребованного и популярного среди молодежи.

По итогам прошлой ярмарки трудоустройства, которая состоялась в апреле, работу нашли более 80 жителей региона. На этот раз мероприятие оказалось более масштабным, всего площадки посетили более 3000 человек. Вероятно, часть из них уже отнесли трудовую в отдел кадров той самой компании, о которой всегда мечтали. А другие только готовят документы для работодателя или поступления в понравившееся учебное заведения.

Ульяна Ловыгина