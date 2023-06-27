Общество

Легендарная группа «140 ударов в минуту» выступит в Дно

Легендарная группа «140 ударов в минуту» выступит в Дно в День города. Об этом глава Дновского района Михаил Шауркин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Telegram-канал Михаила Шауркина

Группа появилась в апреле 1999 года. Дебютный хит «Тополя» стал визитной карточкой группы. Основателем, вдохновителем и автором всех песен является Сергей Конев, до группы известный своими работами с Андреем Губиным, группой «Дюна», «Балаган Лимитед» и другими звёздами.

Группа «140 ударов в минуту» достаточно быстро стала популярной не только на территории России но и за её пределами.

«Сам Сергей Конев выпустил 17 альбомов, а в настоящее время группа выступает на самых популярных площадках в обойме популярных и ретро артистов, великолепно работает с любой аудиторией. Будем надеяться, что ее концертная программа не оставит дновцев равнодушными! Это не единственные артисты, которые порадуют нас в любимый праздник города! Кто приедет ещё, расскажем чуть позже!» – рассказал Михаил Шауркин.

В прошлом году День города и День железнодорожника дновцы отмечали 7 августа.