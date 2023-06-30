Общество

Пожилую псковичку подозревают в фиктивной регистрации иностранца

Пожилую жительницу Пскова подозревают в фиктивной регистрации иностранца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в минувшем году в одной из деревень на территории Псковского района жительница областного центра, женщина 1938 года рождения, фиктивно поставила на регистрационный учет гражданина Республики Таджикистан. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В полиции отметили, что такого рода факты на территории области далеко не единичные.

«В этой связи полиция напоминает об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации" Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - добавили в УМВД.