Общество

Губернатор утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Она будет включать новые дополнительные меры поддержки семей:

единовременная денежная выплата в 100 тыс. рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка;

ежемесячная региональная выплата 1,5 тыс. рублей для женщин в возрасте до 25 лет при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года и до достижения ребёнком возраста 1,5 лет;

освобождение женщин до 25 лет от транспортного налога при рождении первого ребёнка и до достижения ребёнком возраста 3-х лет;

погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам до 300 тыс. рублей семьям при рождении первого ребёнка.

«На реализацию программы предусмотрено 50 млн рублей. Вопрос согласован с Псковским областным Собранием депутатов. Благодарю Александра Алексеевича Котова и коллег депутатов за поддержку», - добавил губернатор.