Общество

Эндоскопические стойки и «хвосты» закупили для псковской областной больницы

Новое оборудование закупили в эндоскопическое отделение Псковской областной клинической больницы благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

«Закуплено новое оборудование: три эндоскопические стойки и порядка десяти так называемых "хвостов" - так называют врачи гибкие эндоскопы (бронхоскопы, колоноскопы, гастроскопы и так далее)», - рассказали в комитете.

Там также отметили, что подобная модернизация в отделении не проводилась с 2014 года. Это позволило принимать одновременно большее количество пациентов. За день команда из четырех врачей и четырех медсестер принимает порядка 20-30 человек. Проводятся диагностические и лечебные манипуляции.