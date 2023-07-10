Общество

Почти 50 пар в Псковской области заключили брак в День семьи, любви и верности

46 пар заключили брак в Псковской области 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете юстиции.

Фото здесь и далее: комитет юстиции Псковской области

«8 июля, в честь праздника, отдел ЗАГС города Пскова встречал гостей букетами ромашек - символом праздника. В этот праздничный день во дворце бракосочетания города Пскова заключили свой брачный союз 17 пар молодоженов. Всего этот день в Псковской области заключили брак 46 счастливых пар», - рассказали в комитете.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Псковской области зарегистрировали 4 659 браков.