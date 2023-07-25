Общество

Горох впервые посеяли на полях предприятия ООО «ПсковАгроИнвест»

Горох впервые посеяли на полях предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: ООО «ПсковАгроИнвест»

«ООО "ПсковАгроИнвест" - одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Псковской области. Мы не стоим на месте, постоянно идёт развитие во всех направлениях. Также и в растениеводстве, каждый год мы пробуем выращивать новые виды агрокультур. В этом году мы впервые посеяли горох», - рассказали на предприятии.

Площадь полей, засеянных горохом, составляет 500 га. Семена будут использовать для изготовления комбикормов.

«Зерно гороха богато протеином, имеет высокую витаминную и минеральную питательность», - добавили в ООО «ПсковАгроИнвест».